Military Watch назвал оружие, которое обеспечит преимущество России над США в воздухе

Ракета класса «воздух—воздух» К-77М, разработанная для истребителя Су-57, дает России преимущество в воздушном бою, пишет журнал Military Watch.

В статье говорится, что ракета К-77М способна сыграть ключевую роль в восстановлении ракетного преимущества, которым Россия пользовалась в последние годы холодной войны, и в подготовке российских ВВС к противодействию угрозам нового поколения, таким как разрабатываемая в США ракета AIM-260.

Автор материала отмечает, что К-77М оптимизирована для поражения небольших и маневренных целей на экстремальных дальностях.

Наиболее примечательной особенностью конструкции названа активная фазированная решетка. Она состоит из большого количества конусообразных ячеек, установленных в носовой части ракеты. Каждая ячейка получает только часть сигнала, но после цифровой обработки информация суммируется, что позволяет К-77М «немедленно реагировать на резкие повороты цели, делая перехват практически неизбежным».

Как отметил обозреватель, маневренные истребители способны использовать ограниченное «поле зрения» датчиков ракет, уходя за пределы диапазона радара, а К-77М «может решить эту проблему» и стать самой эффективной дальнобойной ракетой класса «воздух—воздух» в мире.

Появление таких ракет вблизи границ НАТО вызовет серьезную озабоченность на Западе, подытожил эксперт.

Ранее в США три российских вертолета назвали самыми опасными в мире.