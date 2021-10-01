В России начался осенний призыв в Вооруженные силы

В России в четверг, 1 октября, начался осенний призыв в Вооруженные силы, сообщает сайт Минобороны России.

«1 октября начинается осенний 2021 года призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек», - указано в сообщении.

В соответствии с законодательством призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов федерации — в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, в Республике Саха--Якутия, а также в Чукотском автономном округе.

В военкоматах и сборных пунктах с призывниками в этом году будут работать только вакцинированные от коронавируса сотрудники. Каждый призывник также будет протестирован.

Кроме того в течение этого призыва перевозка военнослужащих будет организована только на военном транспорте, чтобы избежать контактов с гражданским населением. Призыв продлится до конца декабря.

Ранее в России повысили требования к здоровью призывников.