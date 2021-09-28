В США осудили пуск ракеты со стороны КНДР

Госдепартамент США осудил ракетный пуск КНДР, передает информационное агентство ANI.

Внешнеполитическое ведомство призвало Пхеньян и Сеул к диалогу.

Как отметили в Госдепе, этот ракетный пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, а также представляет угрозу для соседних стран и международного сообщества.

В заявлении также подчеркивается, что американская сторона по-прежнему привержена дипломатическому подходу в отношениях с Северной Кореей.

Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения заявил, что Сеул продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и продвижения диалога с Пхеньяном, не взирая на последние ракетные пуски, которые осуществила КНДР.

Согласно данным южнокорейских военных, Северная Корея осуществила новый ракетный пуск в восточном направлении около 06.40 по местному времени (00.40 мск). По предварительной информации, снаряд представляет собой ракету малой дальности — использование такого вооружения не запрещено резолюциями Совета безопасности ООН.