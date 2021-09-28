В России разработали новый беспилотник-разведчик «Мерлин-ВР»

Специалисты Научно-исследовательского института современных телекоммуникационных технологий создали новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», передает РИА «Новости».

Из презентации проекта, которая есть в распоряжении агентства, следует, что этот дрон способен работать на высоте до 5 км.

«Предназначен для ведения воздушного мониторинга продолжительное время (до 10 часов) в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 5 000 метров», — говорится в документе.

Максимальная масса полезной нагрузки аппарата составляет до 6,5 кг. Он способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, которые работают как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник обладает малой акустической заметностью.

Как рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе, дрон уже показывали представителям военного ведомства, «рассматривается возможность его испытаний».