Военный эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ у Купянска

Попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить контратаки в районах пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области тщетны. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Сейчас, по моей информации, контратакующие действия противник предпринимает в районах населенных пунктов Радьковка, Московка, Купянск-Узловой, Кучеровка, Петропавловка. Но все попытки тщетны», — сказал он.

По словам эксперта, была проведена грамотная операция при попытке войти в Купянск с севера, но стратегическое положение российских войск не позволяют противнику добиться успехов на этом направлении.

Марочко отметил, боевые действия возле Купянска сопоставимы по интенсивности с боями под Красноармейском в ДНР, где противник также потерял значительную часть личного состава и военной техники. Тем не менее, ВСУ совершают бездумные с военной точки зрения попытки деблокировать этот населенный пункт, добавил он.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что Купянск находится под контролем Вооруженных сил России. Он отметил, что в населенном пункте окружены 3,5 тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.