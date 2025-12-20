На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ у Купянска

Военный эксперт Марочко: все попытки ВСУ контратаковать у Купянска тщетны
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить контратаки в районах пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области тщетны. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Сейчас, по моей информации, контратакующие действия противник предпринимает в районах населенных пунктов Радьковка, Московка, Купянск-Узловой, Кучеровка, Петропавловка. Но все попытки тщетны», — сказал он.

По словам эксперта, была проведена грамотная операция при попытке войти в Купянск с севера, но стратегическое положение российских войск не позволяют противнику добиться успехов на этом направлении.

Марочко отметил, боевые действия возле Купянска сопоставимы по интенсивности с боями под Красноармейском в ДНР, где противник также потерял значительную часть личного состава и военной техники. Тем не менее, ВСУ совершают бездумные с военной точки зрения попытки деблокировать этот населенный пункт, добавил он.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что Купянск находится под контролем Вооруженных сил России. Он отметил, что в населенном пункте окружены 3,5 тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами