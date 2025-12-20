Мирошник: Киеву и ЕС лучше идти к урегулированию, чем мешать переговорам о мире

Киеву и Евросоюзу лучше двигаться в сторону урегулирования конфликта на Украине, чем тормозить переговоры. Об этом заявил газете «Известия» посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Здравое решение было бы все-таки двигаться в сторону урегулирования, а не выдумывать искусственные преграды для того, чтобы остановить переговорный процесс, чем занимается сегодня и Украина, и Европа. Поменяют ли они точку зрения или продолжат издеваться над собой, над своими государствами, — это будет их выбор», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пятничного брифинга заявил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности Штатов. Рубио признал также, что урегулировать украинский конфликт оказалось крайне сложно, хотя изначально он считал это простой задачей. В то же время он выразил надежду, что процесс урегулирования может завершиться до конца года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 декабря газета Politico писала, что в эти выходные в Майами также могут состояться российско-американские переговоры по Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Путин похвалил усилия Трампа по завершению конфликта.