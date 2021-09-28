КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

При этом информация о типе снаряда и о том, откуда был выполнен пуск, не приводится.

По информации японского агентства «Киодо», это, скорее всего, была баллистическая ракета.

Ранее 15 сентября стало известно, что Северная Корея с разницей в несколько минут запустила две ракеты в сторону Японского моря. Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В японском Минобороны заявили, что действия Пхеньяна являются «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

Позже северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что пуски баллистических ракет, которые прошли 15 сентября, были испытанием железнодорожного ракетного комплекса.

13 сентября сообщалось, что КНДР также испытала новую крылатую ракету большой дальности. По данным государственных СМИ республики, дальность ракеты составила 1,5 тыс. км.

По словам руководителя Центра международной безопасности РАН Алексея Арбатова, все новые ракеты КНДР имеют ядерные боеприпасы.