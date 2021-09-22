На Украине анонсировали создание «ракетного щита»

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в будущем году украинские военные получат возможность работать над созданием своего «ракетного щита». Об этом пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе военного министерства уточнили, что в 2022 году начнется создание отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан», говорится в сообщении.

Далее планируется завершить работу над созданием высокоточной ракеты «Ольха». Она должна получить улучшенные характеристики для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Украинская армия также хочет получить на вооружение новые реактивные снаряды «Тайфун-1» и «Тайфун-2».

В августе в Киеве состоялся военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины. К торжественному маршу привлекли более 5 тысяч бойцов и командиров, около 100 летательных аппаратов и 400 единиц наземного вооружения и техники. С особенностями проведения украинского парада разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.