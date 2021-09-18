Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США после срыва планов по подлодкам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан опроверг данные о предварительном обсуждении с США планов по подлодкам. Об этом он сообщил в эфире телеканала «France 2».

«В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях», — добавил он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзывает послов страны в США и Австралии для консультаций после срыва сделки по подлодкам. Министр подчеркнул, что это исключительное решение, которое связано с заявлениями, сделанными 15 сентября Австралией и США.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных субмарин класса Attack.

В результате это привело к срыву многомиллиардного контракта на 12 французских дизель-электрических подводных лодок для австралийских ВМС. Французские политики уже призывают к выходу страны из НАТО, а МИД страны отозвал послов из США и Австралии для консультаций.