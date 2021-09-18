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Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о совместном бюджете для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, это новое направление, и страны-участницы ОДКБ переходят от словесной координации «к более серьезной интеграции».

16 сентября в ходе саммита ОДКБ в Душанбе лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали соглашение по созданию военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.

Отмечалось, что соответствующий документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов).

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