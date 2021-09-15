Опубликовано видео активной фазы учений «Запад-2021»

Министерство обороны опубликовало кадры из Калининградской и Брестской областей, где состоялась активная фаза учений «Запад-2021». Видеоролик появился на канале ведомства в YouTube.

Как уточнили в Минобороны, в ходе маневров были задействованы 300 единиц вооружения и порядка 300 военнослужащих.

Учения «Запад-2021» одновременно стартовали на 14 полигонах на территориях двух государств 10 сентября.

В маневрах были задействованы военнослужащие Западного военного округа ВС России, а также представители армий Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии и Шри-Ланки.

В «Западе-2021» принимали участие около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей.

В среду, 15 сентября, в Минобороны сообщили о завершении учений.