Стала известна основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью

В качестве приоритетной версии катастрофы МиГ-29, который разбился на полигоне Ашулук в Астраханской области, рассматривают человеческий фактор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

Истребитель МиГ-29 рухнул 18 августа текущего года во время выполнения планового полета. В результате истребитель потерпел крушение в безлюдном месте полигона Ашулук. Летчик, управлявший воздушным судном, погиб. Сам МиГ-29 был без боекомплекта на борту.

«Изучаются несколько версий случившегося. Однако в качестве приоритетной рассматривается человеческий фактор — характер аварии показывает, что пилот самолета в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете», — пояснил источник в оперативной службе.

Соответствующую информацию подтвердил и другой источник. Обращается внимание, что данный полет выполнялся в ночное время.

Однако итоговые выводы о причинах происшествия сможет сделать лишь официальная комиссия по итогам своей работ.

Ранее военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью.