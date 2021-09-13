Глава Генштаба ВС России отчитался Путину о ходе учений «Запад-2021»

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину о ходе стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает телеканал «России 24».

Он рассказал главе государства, что в маневрах задействовано порядка 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, около 160 танков и 118 вертолетов.

По словам Герасимова, на этом полигоне находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в понедельник на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы следить за учениями.

Маневры «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя завершение первого этапа совместных учений «Запад-2021», заявил, что «это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России».