В ЦВО на вооружение поступили бронеавтомобили «Тайфуненок»

Несколько подразделений Центрального военного округа получили на вооружение новые бронеавтомобили КамАЗ-53949 «Тайфуненок» КамАЗ, сообщает сайт министерства обороны России.

«Восемь единиц бронеавтомобилей «Камаз-53949» «Тайфуненок» впервые получили подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях», — указано в сообщении.

Бронеавтомобиль «Тайфуненок» предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств. В боевой машине могут поместиться десять человек, включая водителя и командира подразделения.

При массе в 14 тонн, «Тайфуненок» способен развивать скорость до 100 км/ч, запас хода у бронемашины — до 850 км.

Ранее стало известно, что Северный флот ВМФ России к концу года получит свыше 200 новых вооружений.