Российские танкисты победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021

Военнослужащие российской армии выиграли конкурс «Танковый биатлон» — одна из дисциплин Армейских международных игр (АрМИ) — с преимуществом в 10 минут 31 секунду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

«Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что финальный этап «Эстафета» российские танковые экипажи прошли за 1 час 36 минут 49 секунд. Занявшие второе место китайские танкисты финишировали спустя 10 минут 31 секунду. Третье место досталось команде Казахстана, четвертыми пришли азербайджанские военные.

АрМИ-2021 проходят на территории 11 стран (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан) с 22 августа по 4 сентября. Участниками состязаний стали более 5 тыс. военнослужащих из 42 государств.

Ранее сообщалось, что на «АрМИ-2021» было установлено свыше 20 мировых рекордов.