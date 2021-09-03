В Сирии ПВО отражает воздушную атаку в небе над Дамаском

В Сирии силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражает воздушную атаку в небе над Дамаском, сообщает телеканал «Аль-Ихбария», базирующийся в Саудовской Аравии.

По данным телеканала, в небе над Дамаском и окрестными городами слышны разрывы, отмечаются запуски ракет.

Ранее в Сирии российские системы противовоздушной обороны уничтожили более 20 ракет, запущенных военно-воздушными силами Израиля.

Инцидент произошел 19 августа: около 23:00 шесть истребителей ВВС Израиля, находившихся в воздушном пространстве Ливана, выпустили 24 управляемы ракеты по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф Дамаск и Хомс.

После очередного нападения сирийские власти обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой «привлечь Израиль к ответственности за его агрессивные действия против Сирии, которые участились в последнее время».