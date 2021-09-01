«Ъ»: специалисты назвали причину крушения Ил-112В

Причиной крушения экспериментального самолета Ил-112 в Подмосковье стал «керосиновый» пожар. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета.

В публикации отмечается, что через несколько минут после взлета Ил-112В во внутренних полостях гондолы и правого крыла самолета возник «мощный керосиновый» пожар.

Утверждается, что первыми огонь увидели не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка. К моменту, когда они сообщили о возгорании, на борту уже загорелось предупреждении об опасности и сработала первая очередь системы пожаротушения.

В итоге, самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

Ранее сообщалось, что опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в Кубинке. Лайнер выполнял тренировочный полет при заходе на посадку. На борту находились три члена экипажа, которые погибли при крушении. Пилоты, управлявшие Ил-112В, до последнего момента пытались отвести самолет от домов.