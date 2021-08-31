Американский генерал подтвердил, что из Афганистана «увезли не всех, кого хотели»

Американские военные эвакуировали из Афганистана не всех, кто высказывал желание покинуть страну, подтвердил генерал Центрального командования США Кеннет Ф. Маккензи-младший

«Думаю, задержись мы еще на десять дней — все равно не смогли бы забрать всех, кого хотели, все равно были бы люди, которые оказались бы разочарованы. Ситуация сложная», — сказал Маккензи, которого цитирует CNN.

По его словам, если появится возможность для эвакуации — и американцев, и афганцев — «в ней не будет отказано».

Ранее США объявили о завершении миссии в Афганистане. Президент Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.