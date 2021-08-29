ДНР: в результате обстрела Украины пострадал мирный житель

Вечером украинские войска обстреляли территорию Донецка, в результате чего был ранен мирный житель, сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №14, где ему оказана необходимая помощь. Предварительный диагноз — осколочное ранение мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева», — говорится в сообщении.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) пострадали двое детей. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что десятилетний мальчик получил осколочное ранение лопатки, семилетняя девочка — контузию. Оба были доставлены в больницу.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.