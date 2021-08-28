Число жертв взрывов на складах в Казахстане выросло до 13

Число погибших в результате взрывов, произошедших на складах боеприпасов в Казахстане, выросло до 13. Об этом сообщается на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Также идут поиски трех человек.

«На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается», — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

При этом тела трех погибших все еще не удалось опознать.

Ранее сообщалось, что 26 августа Жамбылской области начался пожар на одном из складов воинской части. На их территории были инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. В медицинские учреждения попали около 100 человек, включая сотрудников местного департамента по ЧС.

29 августа в стране объявлен День общенационального траура, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.