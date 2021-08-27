Количество погибших при взрывах на складах боеприпасов в Казахстане возросло до пяти

Стало известно о пяти погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана.

«Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар», — говорится в сообщении.

Ранее минобороны Казахстана сообщило о четверых погибших. Двое из них находились в составе пожарной команды воинской части, еще один был помощником начальника караула по охране склада. Четвертый погибший был сотрудником военной прокуратуры.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени. Отмечается, что на взорвавшихся складах хранилось более 500 тонн тротила.

Сообщается о десятках пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.