Момент взрыва у аэропорта Кабула попал на видео. Об этом сообщает RT.

ЧП произошло приблизительно в 18:00 по местному времени (15:00 по мск).По предварительным данным, в результате вероятной атаки смертника, пострадали не менее 15 человек, как минимум, двое погибли.

Уточняется, что террорист-смертник подорвал себя неподалеку от гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранцы.

При этом Австралия, США и Великобритания с утра четверга предупредили своих граждан о потенциальной атаке. Людям за пределами аэропорта посоветовали немедленно покинуть этот район.

В настоящее время свободного доступа в аэропорт Кабула нет. Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, установили КПП при въезде в аэропорт. Талибы пропускают только тех, кто либо является гражданином страны НАТО, либо имеет визу или специальное приглашение в государства альянса. По словам официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, после 31 выехать из страны будет нельзя.