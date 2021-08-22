Талибы* объявили об отправке сотен бойцов в Панджшер

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об отправке сотен бойцов для захвата провинции Панджшер, которая находится под контролем сил сопротивления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление талибов.

«Сотни бойцов «Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем», — говорится в сообщении.

Ранее талибы заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. В ответ Масуд объявил, что провинция не будет сдана, ее жители готовы дать отпор.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.