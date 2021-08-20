Минобороны: события в Афганистане не повредили «контур безопасности» России

Замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил страны Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, как события в Афганистане повлияли на безопасность России.

По его словам, «контур безопасности» Российской Федерации из-за произошедшего в исламской республике «не пробит».

Военачальник отметил, что «бояться нечего», хотя ситуация и «требует пристального внимания».

«Это внимание в этой ситуации сейчас оказывается теми, кто по долгу службы или по долгу деятельности должен этим заниматься», — отметил Картаполов.

Ранее министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И договорились о совместных действиях Москвы и Пекина в отношении новых афганских властей.

До этого эксперты рассказали «Газете.Ru», чем захват талибами (организация запрещена в России)* власти в Афганистане грозит России.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.