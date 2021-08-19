Снайперский подразделения оснастят разведывательными квадрокоптерами

Министерство обороны России приняло решение об оснащении снайперских подразделений разведывательными квадрокоптерами. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что устройства будут выдаваться на каждую пару стрелков. Благодаря новинке бойцы смогут находить противника на расстоянии в километры, вести наблюдение, а в перспективе даже сбрасывать боеприпасы небольших размеров.

В издании утверждают, что первыми беспилотники выдадут снайперам Воздушно-десантных войск.

«Новинки помогут в выявлении целей, при этом сами снайперы не будут обнаружены. Появится возможность заранее определять цели на расстоянии дальше прямой видимости», — отметил председатель центрального правления Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев.

Он подчеркнул, что это даст снайперу, предварительно обнаружившему цель, возможность выбрать наиболее подходящую позицию для открытого огня.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России намерено подписать с оборонными предприятиями 45 государственных контрактов на общую сумму в размере 500 млрд рублей в ходе предстоящего форума «Армия-2021».