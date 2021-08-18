NI: Россия готова к любой войне лучше, чем США и НАТО

Россия подготовлена к любым военным угрозам, что дает ей огромное преимущество перед США и странами НАТО. Об этом заявил обозреватель Чарли Гао в статье для The National Interest.

По мнению Гао, Россия сохраняет и развивает заложенную в Советском Союзе практику противостояния страны химической, биологической, радиологической и ядерной угрозам. В качестве примера, журналист рассказал о российской аптечке АИ-4. В ней предусмотрено наличие разнообразных противорадиационных и антибактериальных средств, а также антидотов, которые можно использовать в случае химического отравления.

Гао подчеркнул, что российские подразделения войск регулярно проводят тренировки с применением индивидуальных средств защиты. При этом, по словам журналиста, в странах НАТО надлежащая подготовка проводится крайне редко. Различного рода угрозам, как в гражданской обороне, так и в военных условиях, уделяется гораздо меньше внимания.

Ранее американский исследовательский центр RAND, близкий к Пентагону и военно-промышленному комплексу США, опубликовал доклад «Большая стратегия России — риторика и реальность». В нем он усомнился в экономическом и военном потенциале России.