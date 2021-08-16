СМИ: американский военный ранен в аэропорту Кабула

Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, где проходит эвакуация на фоне закрытия коммерческих полетов, сообщает CNN.

Очевидцы, с которыми представители телекомпании беседовали в аэропорту, говорят, что они слышали «много выстрелов» в течение дня.

По данным Associated Press, как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула на фоне хаоса, возникшего во время эвакуации.

Также известно, что американские войска застрелили двух вооруженных мужчин в международном аэропорту Кабула, где проходит эвакуация из Афганистана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам источника, вооруженные люди, которых было как минимум двое, подошли к американским войскам, дислоцированным в аэропорту, чтобы обеспечить безопасность и помочь желающим безопасно покинуть Афганистан. Он также сообщил, что по меньшей мере три афганца, цеплявшиеся за борт самолета ВВС, погибли.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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