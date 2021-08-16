Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула

Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации из Афганистана в аэропорту Кабула, открыли предупредительных огонь, когда большая толпа прорвалась на летное поле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», — приводит агентство слова одного из очевидцев происходящего.

По данным BFMTV, в аэропорту царит «хаос»: люди заполонили взлетно-посадочную полосу, надеясь попасть в самолеты.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Сообщалось, что в их планы не входит формирование коалиционного правительства: только «полная власть». Однако в движении пообещали, что под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, но им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве.