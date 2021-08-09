Источник назвал сроки начала производства новой версии Су-57

Производство модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 планируется начать в 2025 году, сообщил ТАСС источник в ОПК.

«В обновленной версии истребителя в рамках ОКР [опытно-конструкторской работы] «Мегаполис» будет устанавливаться полностью обновленная кабина, с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», — уточнил источник.

По его словам, истребитель будет выполнен в одноместном варианте.

Ранее стало известно, что одной из важнейших составляющих проекта модернизации Су-57 «Мегаполис» станет оснащение двигателем увеличенной мощности. Также сообщалось, что в перспективе пилоты Су-57 смогут управлять истребителем движениями глаз или голосом.

Ранее сообщалось, что демонстрационный образец нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА будет готов к 2023 году.