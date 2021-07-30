Крым защитят боевые машины-амфибии

Войска 810-й гвардейской бригады морской пехоты в Крыму получат партию плавающих гусеничных БМП-3Ф. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что техника этого типа способна высаживаться с борта десантных кораблей, вплавь преодолевать морские участки, выходить на берег и продолжать движение.

БМП-3Ф не уступает по огневой мощи танкам. На них установлены 100 и 30-миллимитровые пушки, а в арсенале находятся противотанковые ракеты.

Издание отмечает, что эта модификация бронетранспортера разработана для повышения мобильности, вооруженности и защищенности подразделений морской пехоты, береговой обороны и сил специального назначения при решении ими боевых задач в прибрежной полосе и на воде.

Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что морская пехота уже давно нуждается в перевооружении.

«Но до недавнего времени не было боевой машины с достаточными водоходными свойствами. В наше время для высадки на побережье морская пехота в основном использует колесные БТР-82 и его модификации», — рассказал Мураховский.

Ранее оборонные силы Республики Крым пополнились новейшими танками Т72БЗМ.