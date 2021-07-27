США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу года

США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление сторон.

«Отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года», — говорится в заявлении по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна.

Силы США и их союзники вошли в Ирак весной 2003 года с целью свержения правительства Саддама Хусейна.

Американские войска были официально выведены из Ирака в 2011 году, но после начала гражданской войны в Сирии и экспансии Исламского государства (организация запрещена в России) (ИГ) администрация президента Барака Обамы приняла решение о возвращении американских войск в Ирак в 2014 году.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими объявят о выводе американских солдат из Ирака. Сейчас там около 2,5 тыс. военнослужащих США.

В начале прошлого года парламент Ирака принял резолюцию, которая призывала правительство прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны.

Ранее стало известно, что Вашингтон приступил к выводу вооруженных сил из стран Ближнего Востока. Речь идет о восьми батареях ракетных комплексов Patriot, размещенных в Ираке, Кувейте, Иордании, а также Саудовской Аравии.