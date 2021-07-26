Военнослужащие покорят Эльбрус на всеармейском конкурсе

В Кабардино-Балкарии на всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2021» высокогорные подразделения Вооруженных сил РФ, Федеральной службы охраны и Росгвардии совершат марш-бросок вокруг горы Эльбрус. Об этом сообщается на официальном сайте российского Министерства обороны.

«Подразделения преодолеют около 100 км горного серпантина с общим перепадом высот около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъема (спуска) до 12 км», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Минобороны отмечает, что команды выполнят специальные задачи «Навесная переправа», «Параллельная переправа через реку», «Преодоление скального участка местности», «Десантирование с совершением марш-броска», «Преодоление ледового участка (подъем)», «Преодоление ледового участка (спуск)», «Транспортировка пострадавшего». Задачи будут выполняться со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой достигает 30 кг.

После марша военнослужащие предпримут скоростное восхождение на Эльбрус.

Соревнование проходит на базе центра горной подготовки и выживания «Терскол». В военных играх участвуют девять команд общей численностью 150 человек. В этом году в конкурсе дебютировала команда Федеральной службы охраны.

Конкурс «Эльбрусское кольцо-2021» завершится 4 августа.