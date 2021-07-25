Двое турецких военных погибли на севере Сирии

Двое военнослужащих турецкой армии погибли при обстрелом бронетранспортера в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

«Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции «Щит Евфрата», — заявили в турецком военном ведомстве.

Представители турецкой армии сообщили также, что по открывшим огонь боевикам был нанесен ответный удар.

В эфире телеканала TRT1 заявили, что атака на турецких военных произошла в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Ответственность за атаку была возложена на боевиков рабочей партии Курдистана (РПК) / «Сил народной самообороны», которые признаны террористическими в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна готова управлять аэропортом Кабула, если договорится с США об условиях.