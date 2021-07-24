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Талибы* обезглавили афганца, работавшего на американских военных

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В Афганистане активисты радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» отрезали голову местному жителю Сохаилу Пардису, который работал переводчиком в армии США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мужчина ехал 12 мая из афганской столицы Кабула в соседнюю провинцию Хост, чтобы забрать сестру и вместе с ней отпраздновать Курбан-байрам. В пустыне боевики «Талибана» остановили автомобиль Пардиса, вытащили его из машины и обезглавили. Убийство представителям движения «Красного Полумесяца» подтвердили жители расположенной неподалеку деревни.

За несколько дней до гибели Сохаил жаловался своему другу и коллеге Абдулхаку Аюби, что талибы, узнав о том, что он помогает американской армии, начали угрожать ему и членам его семьи.

«Они говорили ему: «Ты — шпион американцев, ты — глаза американцев, и ты неверный, и мы убьем тебя и твою семью», — рассказал Аюби.

Пардис был одним из тысяч афганских переводчиков, работавших на вооруженные силы США. Сейчас эти люди сталкиваются с преследованием со стороны «Талибана», который постепенно берет под контроль территорию Афганистана.

Ранее помогавшие американским военным афганцы попросили помощи у президента США Байдена.

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