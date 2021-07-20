Рябков: пересмотра решения по выходу России из ДОН не будет

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) не будет, «поезд ушел». Об этом он сказал на конференции государств-участников Договора, сообщает РИА «Новости».

При этом Рябков подчеркнул, что Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника ДОН с учетом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19, которая «не дает оснований для особого оптимизма».

Он также добавил, что российская сторона готова оплачивать свою долю расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) до конца 2021 года.

«Однако для того, чтобы это стало практически возможным, нам нужно юридическое основание, которым может быть только решение ККОН, принятое при участии России. Скажу сразу: если кто-то рассчитывает, что Россия оплатит свою долю расходов ККОН за 2021 год на основании решения, принятого после нашего выхода из ККОН, то такой расчет ошибочен», — отметил Рябков.

Ранее НАТО выразила сожаление о решении России по Договору по открытому небу.

Данный договор был подписан в 1992 году, он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.