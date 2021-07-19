news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперты — о рекорде Европы в беге: этого не может быть, мы видели... 05:38
В Ростове-на-Дону женщину облили водой за попытку войти в церковь... 05:28
Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на ОИ в Токио 05:18
Производители хлеба предупредили о повышении цен на 7-12% 05:05
Установлен новый рекорд Европы в забеге на 100 метров 05:01
В расписаниях Байдена и Блинкена нет встречи с Тихановской 04:48
Мбаппе не верит, что «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов 04:35
Бывшая жена Кержакова заявила, что ее изнасиловали 04:15
В Роспотребнадзоре сообщили о разработке ДНК-биочипа для обнаружения... 04:10
Кафельников раскритиковал «нацию русских» за испорченный контейнер 03:39

СМИ: для ВМФ России построят новую серию роботизированных кораблей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минобороны РФ прорабатывает вопрос о закупке патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые отличаются высоким уровнем автоматизации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

«При строительстве серии проект будет доработан <...> Не исключено, что модернизированный проект будет оснащен новой системой ПВО», — сообщили источники издания.

Помимо этого, специалисты устранят недостатки, выявленные при эксплуатации кораблей, а также пересмотрят комплекс их вооружения. Изначально при разработке патрульных кораблей планировали оснастить их зенитным ракетным комплексом «Редут», который способен одновременно бить по 16 целям на расстоянии до 400 км, однако впоследствии от этой идеи отказались.

Всего до 2023 года планируется построить шесть патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков».

Корабль «Василий Быков» был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Его спустили на воду в 2017 году и приняли в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Этот корвет способен развивать скорость до 30 узлов. Он вооружен артиллерийской установкой, средствами противовоздушной обороны и пулеметами.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Когда ты чистый — нечего бояться»: CAS оправдал российских пловцов
FINA выплатит пловцам Андресенко и Кудашеву компенсацию
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
Производители хлеба предупредили о повышении цен на 7-12%
Бывшая жена Кержакова заявила, что ее изнасиловали
В Роспотребнадзоре сообщили о разработке ДНК-биочипа для обнаружения COVID-19
Чемпион НБА попал в аварию на велосипеде
Новости и материалы
Эксперты — о рекорде Европы в беге: этого не может быть, мы видели фальшивые результаты
В Ростове-на-Дону женщину облили водой за попытку войти в церковь с коляской
Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на ОИ в Токио
Установлен новый рекорд Европы в забеге на 100 метров
В расписаниях Байдена и Блинкена нет встречи с Тихановской
Мбаппе не верит, что «ПСЖ» способен выиграть Лигу чемпионов
Кафельников раскритиковал «нацию русских» за испорченный контейнер
Глава Гидрометцентра прогнозирует, что с четверга в Москве начнется похолодание
Вирусолог: нужно привить 80% населения из-за распространения «дельта» штамма
Более трети американцев верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу COVID-19
Экс-игрок сборной ФРГ — о поражении Англии в финале Евро: вы заслужили эту душевную травму
РБК: Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов
Ростех представит на «МАКС-2021» новый истребитель
Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA
Тихановская планирует просить США о новых санкциях в отношении Белоруссии
В Москве вступило в силу решение мэра об отмене системы обязательных QR-кодов
Футболисты сборной Англии напишут официальную жалобу из-за плохой организации матча Евро
Голкипер сборной Аргентины Мартинес заявил, что отдаст жизнь за Месси
Все новости
«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»
Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»
Из войны и нищеты: как художник из Таджикистана покорил Голливуд
Художник Джама Джурабаев — о работе со Спилбергом и Гаем Ричи
«Команда 29» распущена после блокировки сайта
В руководстве «Команды 29» назвали причины ликвидации объединения
«Россия не настолько привлекательная страна, чтобы по ней скучать»
Интервью с ЛГБТ-активистами, выигравшими дело против России в ЕСПЧ
На меде и плаценте: чем различаются дешевые и дорогие кремы для лица
Эксперты объяснили, стоит ли переплачивать за средства для ухода за лицом
«Чтобы не отделалась». Домашний арест виновницы ДТП в Солнцево обжаловали
Прокуратура потребовала ужесточить обвинение студентке, сбившей троих детей в Москве
Эмираты забрали свое: ОПЕК+ нарастит добычу
Новак прогнозирует выход России на докризисный уровень добычи нефти
Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России
Смертность из-за наркотиков в России резко выросла на 60% на фоне пандемии
«Культ вождя»: компартия Китая взялась за идеологию
Власти КНР усилят идеологическую работу с населением
Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире
Как игра от разработчика из СССР стала мировым культурным феноменом
Почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю
Более трети россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
«Событие мирового масштаба»: углеродный рынок Китая создаст трудности российским экспортерам
Китайский экспорт в ЕС может стать привлекательней российского
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях