СМИ: для ВМФ России построят новую серию роботизированных кораблей

Минобороны РФ прорабатывает вопрос о закупке патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые отличаются высоким уровнем автоматизации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

«При строительстве серии проект будет доработан <...> Не исключено, что модернизированный проект будет оснащен новой системой ПВО», — сообщили источники издания.

Помимо этого, специалисты устранят недостатки, выявленные при эксплуатации кораблей, а также пересмотрят комплекс их вооружения. Изначально при разработке патрульных кораблей планировали оснастить их зенитным ракетным комплексом «Редут», который способен одновременно бить по 16 целям на расстоянии до 400 км, однако впоследствии от этой идеи отказались.

Всего до 2023 года планируется построить шесть патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков».

Корабль «Василий Быков» был построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Его спустили на воду в 2017 году и приняли в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Этот корвет способен развивать скорость до 30 узлов. Он вооружен артиллерийской установкой, средствами противовоздушной обороны и пулеметами.