В Киеве заявили, что военное вмешательство НАТО поможет Украине «вернуть» Крым

Экс-начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что в НАТО могли бы помочь Украине «завладеть» Крымом, однако одних совместных учений и саммитов недостаточно. Его слова приводит РИА «Новости».

«Крымская платформа», эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада. <…> Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам», — сказал он.

Также он отметил бесперспективность «Крымской платформы» и других аналогичных площадок, сообщив, что украинской стороне поможет только военное вмешательство стран НАТО.

«Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот что нам поможет», — подчеркнул бывший начальник Следственного управления.

Ранее депутат Верховной рады Кира Рудык заявила, что закон о коренных народах является важным шагом на пути к «возвращению» Крыма Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.