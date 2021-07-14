Корабли КНР вошли в воды Японии около спорных островов

Четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщает РИА «Новости».

За текущий год китайские корабли вошли в территориальные воды Японии в тридцатый раз. На одном из них была замечена автоматическая пушка.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

До этого четыре патрульных корабля КНР зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку 26 июня. Тогда корабли пробыли там несколько часов. Они пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

В январе США пообещали защищать японские претензии на спорные острова Сенкаку.