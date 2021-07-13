Опубликовано видео американского самолета-разведчика над Черным морем

Издание RT опубликовало видео, на котором заснят американский самолет-истребитель у границы России над Черным морем.

На кадры попал самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США.

Ранее Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границы России над Черным морем. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.