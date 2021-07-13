Истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границы России над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma вошел в Черное море. Позднее в Национальном центре управления обороны РФ заявили, что российские военные приступили к слежению за быстроходным транспортно-десантным кораблем USNS Yuma Военно-морских сил США.

7 июля два истребителя Су-30 морской авиации Черноморского флота сопроводили американский патрульный самолет над Черным морем.