ЕС пошлет в Литву вертолеты для контроля границы с Белоруссией

Евросоюз направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией. Об этом сообщил литовский президент Гитанас Науседа в Twitter по итогам разговора с главой агентства ЕС по контролю внешних границ (Frontex) Фабрисом Леггери.

«Сегодня обсудил с главой Frontex Фабрисом Леггери дополнительные силы, которые будут направлены для усиления пограничного контроля и управления потоками нелегальных мигрантов через восточную границу Литвы», — написал Науседа.

По его словам, ЕС направит в страну дополнительных вооруженные патрули, переводчиков, а также персонал по работе с мигрантами и вертолеты.

Ранее во Frontex сообщили, что «в связи с растущим миграционным давлением на границу Литвы с Белоруссией, агентство значительно усилит свою поддержку» стране. В частности, увеличит на следующей неделе более чем вдвое число патрульных и патрульных машин, а также направят туда экспертов, которые помогут национальным властям в сборе данных о незаконных пересечениях границы и поддержат обмен оперативной информацией.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. После этого она заявила, что стена будет оснащена колючей проволокой.