В Минобороны рассказали о полете российских Су-24 над Балтикой

В Минобороны России заявили, что два российских самолета Су-24 не нарушали международных норм и границ других стран при полете над Балтикой, передают «Известия».

«8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, самолеты не нарушили международных правил авиасообщения и границ других стран.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Литве была прервана из-за обнаруженного над Балтийским морем неопознанного российского воздушного судна.

На записи видно, что участники пресс-конференции выступали на фоне одного из истребителей. Через несколько минут после начала брифинга был получен сигнал об опасности и политиков попросили отойти, чтобы самолет мог взлететь.

По словам источников, это «обычные действия российской авиации».