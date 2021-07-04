Почти сто афганских военных перешли в Таджикистан

Почти 100 афганских военных вынуждены были уйти на территорию Таджикистана после того, как бойцы радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)* захватили уезд Хохон афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает пресс-центр погранвойск Таджикистана, заявление приводит НИАТ «Ховар».

По информации пресс-центра, в воскресенье в 18.00 талибы захватили без боя этот уезд.

«94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана отступили и в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу на участке «Шохон» Таджикистана», — говорится в сообщении.

Как отметили в погранвойсках, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, позволили отступающим военнослужащим правительственных войск Афганистана зайти на свою территорию.

Накануне стало известно, что свыше 300 афганских пограничников пересекли государственную границу с Таджикистаном после боя с талибами.