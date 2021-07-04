Антонов считает, что в США услышали слова Путина о британском эсминце

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала«Соловьев. LIVE» заявил, что слова президента России Владимира Путина о британском эсминце Defender были услышаны в Пентагоне и других силовых ведомствах США.

«Я твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича», — заявил Антонов.

Российский дипломат считает, что силовые ведомства Соединенных Штатов на данном этапе занимаются анализом ситуации с эсминцем Defender.

«Очень рассчитываю, что у меня еще будет возможность в силовых структурах США встретиться. Я запросился к директору ФБР на встречу, к директору ЦРУ, к министру обороны. Хотелось бы глядя в глаза поговорить о тех проблемах, которые существуют между Россией и США», — рассказал Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, зачем британский эсминец нарушил российскую границу.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.