Названы способы сказать «нет» сверхурочной работе, чтобы вас не уволили

Когда переработки становятся системой, а чужие задачи регулярно перераспределяют на вас — это прямой путь к выгоранию. О том, как отвечать на просьбы о переработке, чтобы не испортить отношения с руководством, «Газете.Ru» рассказала эксперт по речевому образу и публичным выступлениям, бизнес-тренер Юлия Черных.

Чаще всего просьба остаться после рабочего дня звучит стандартными фразами: «нужно сегодня доделать», «все остаются», «ты же понимаешь ситуацию» или воплощается в намеках, что отказ будет воспринят как недостаток лояльности.

«Это не всегда прямое давление — часто таковы корпоративные ожидания. Если сотрудник стабильно соглашается или молчит, руководитель не получает сигнала, что границы нарушены, и переработки закрепляются как правило, а не как исключение», — объяснила она.

Другая крайность — агрессивная реакция сотрудника: накопленная усталость и эмоциональный всплеск могут вылиться в резкие ответы вроде «я не обязан этого делать». Это разрушает субординацию и усиливает конфликт. Ни молчание, ни вспышка не решают проблему. Эффективная позиция — спокойный и структурированный диалог.

«Первый шаг спокойного отказа: честно оценить последствия. Многие преувеличивают риски отказа и в голове рисуют сценарии намного драматичнее реальности. Речь не о войне с руководством, а о том, чтобы показать, что ресурсы ограничены, и ваша готовность перерабатывать не бесконечна», — сказала эксперт.

В коммуникации важно не оправдываться, а обозначать рамки:

— «Я уже третью неделю остаюсь по средам. В таком режиме качество работы падает. Предлагаю перенести задачу на понедельник»;

— «Сегодня я не смогу остаться. Готов закрыть задачу завтра к 12:00»;

— «Если такие переработки становятся регулярными, давайте обсудим формат компенсации».

Такие формулировки не звучат как протест, они переводят разговор в плоскость договоренностей, а не конфликта.

«Еще один прием — корректный вопрос, который возвращает ответственность руководителю: «Если бы вы три недели подряд заканчивали работу в 23:00, как бы вы поступили на моем месте?» Главное, задавать его спокойно, без насмешки», — отметила бизнес-тренер.

Полезно заранее проговаривать рамки: если переработки повторяются, обсудите, как они будут компенсироваться. Тогда следующий отказ не станет сюрпризом.

«Тон имеет значение. Длинные объяснения и излишняя мягкость часто воспринимаются как неуверенность. Короткая, четкая позиция звучит убедительнее. Речь — инструмент границ: чем яснее формулировка, тем меньше пространства для манипуляции», — заявила эксперт.

Иногда «нет» действительно засчитывают в плюс: руководитель видит зрелость и умение оценивать ресурсы. А иногда отказ становится индикатором токсичной среды, где договориться невозможно.

«В обоих случаях четкий отказ дает ясность и помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью», — резюмировала бизнес-тренер.

