Минобороны Украины отреагировало на скандал с каблуками курсанток на параде

Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками, которые должны принять участие в параде в День независимости страны, и обсудил с ними парадную форму одежды, сообщает украинское оборонное ведомство.

В частности, был затронут вопрос обуви на каблуках, вызвавшей скандал в Верховной раде.

«Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного Парада», – говорится в сообщении.

Кроме того, Таран выразил сожаление, что некоторые политические силы использовали данный повод для «политиканства и самопиара».

Ранее в Верховной раде разразился скандал из-за планов Минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовали от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.

Впоследствии Минобороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую женскую обувь для курсантов военных институтов, которых готовят для участия в параде ко Дню независимости страны.