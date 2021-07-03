В ряде районов Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

На территории городского округа Нальчика и некоторых других районов был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Кабардино-Балкарии.

«Принято решение о введении <...> правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова», — cказано в заявлении.

В оперштабе сообщили, что режим КТО также ввели в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный — Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

По информации оперштаба, в период режима КТО до особого распоряжения на данных территориях будет действовать ряд мер и временных ограничений. Так, речь идет о проверке у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усилении охраны общественного порядка, ведении контроля телефонных переговоров.

Ранее ФСБ пресекла деятельность законспирированной террористической ячейки в Дагестане.