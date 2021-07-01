Бельгийский истребитель врезался в здание на голландской авиабазе

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Военно-воздушных сил Голландии Леуварден. Об этом сообщила авиабаза в Twitter.

«Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека», — сказали военные.

Как пишет местное издание «BN DeStem», неполадки возникли во время взлета, из-за чего столкнулся со зданием. Пилот катапультировался. Начато соответствующее расследование.

Авиабаза Леуварден – военная авиабаза ВВС Нидерландов. Она находится в провинции Фрисландия.

Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что истребители ВВС России якобы создали «небезопасную ситуацию», пролетев очень близко к голландскому фрегату Evertsen в Черном море.

В министерстве заявили, что российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух — поверхность», «пролетали очень низко и близко к фрегату между 15.30 и 20.30 мск. При этом самолеты РФ якобы «имитировали атаки», сообщили в Минобороны.