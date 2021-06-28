Корабли ВМФ России отбили воздушную атаку на учениях в Средиземном море

Экипажи пяти кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России отразили атаку условного противника в рамках учений в Средиземном море, передает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны страны.

Как сообщили в военном ведомстве, во время совместный учений сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации Воздушно-космические сил (ВКС) России, которые начались 25 июня в восточной части Средиземного моря, «экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне».

«Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».

Ранее сообщалось, что группировка российских ВМФ в Средиземном море проведет военные учения и боевые стрельбы вблизи авианосца Военно-морских сил Великобритании Queen Elizabeth.