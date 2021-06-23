Путин: серьезное беспокойство вызывают риски расползания оружия массового уничтожения

Президент России Владимир Путин заявил, что риски расползания оружия массового уничтожения вызывает серьезное беспокойство. Об этом глава государства сказал во время IX Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, также опасения возникают из-за региональных вооруженных конфликтов, активности трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников.

Российский лидер подчеркнул, что масштаб и глобальный характер этих проблем требует объединения усилий всех стран.

«И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН», — сказал глава РФ.

Ранее Путин на форуме заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам.

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 22-24 июня в российской столице в режиме оффлайн. Это ежегодный форум, на котором представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов стремятся найти ответы на ключевые вопросы глобальной безопасности.